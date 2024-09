Milan Ibrahimovic e Moncada presenti a Milanello in vista del Lecce|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 26 settembre 2024) 2024-09-25 15:38:00 Arrivano conferme: Dal patto derby siglato con Hernández, Maignan e Reijnders al pieno sostegno indella sfida contro il Lecce.è tornato aello alla vigilia di una partita che deve dare continuità al successo ottenuto contro l’Inter. Insieme all’Operating Partner della RedBird di Cardinale e Senior Advisor dei rossoneri c’era il direttore. SOSTEGNO ALLA SQUADRA- Da parte della proprietà il messaggio alla squadra è chiaro: pieno sostegno indi trittico d’impegni importanti per scalare le classifiche di serie A e Champions League tra Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina.è il testimone diretto di questo messaggio e la sua presenza aello, che fa il paio con quella della vigilia del derby, rappresenta anche il monito per non abbassare la concentrazione.