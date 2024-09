Lyle ed Erik Menendez oggi che fine hanno fatto | due detenuti modello o forse no

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 26 settembre 2024) I fratellied56 e 54 anni e sononello stesso carcere, a San Diego, dove stanno scontando l’ergastolo senza possibilità di rilascio sulla parola per l’omicidio dei loro genitori, nel 1989, e salvo colpi di scena, non usciranno mai più. I due fratelli si sono riuniti nel 2018, dopo essere statiper 22 anni, in due carceri diverse.partecipano a numerose attività e programmi all’interno del carcere, e chiedono una revisione della loro condanna, sostenendo che si trattò di omicidio colposo. Sono sposati da anni,con Rebecca Sneed econ Tammi Saccoman. Nonfigli, maconsidera la figlia di Tammi, nata da una precedente relazione, come sua.