L’Unieuro sogna in grande Forlì Martino punto fermo Rosa esperta e completa novità Dawson e Harper

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alla ricerca di un sogno. Di un obiettivo, quello del ritorno in serie A, che manca da 30 anni – correva l’anno 1995 e l’indimenticabile finale playoff fu stravinta 3-0 nel derby contro Rimini – e che, sempre parlando di anniversari in cifra tonda, sarebbe curioso e ideale centrare nel decimo anno di vita della società. Infatti la Pallacanestro2.015 si avvia a compiere dieci anni, erede ma molto alla lontana, della storica Libertas 1946 che cessò di vivere con la vendita del titolo a Sassari nella primavera del 1999. Partendo dalla stagione in B del 2015-2016 il sodalizio forlivese ha sempre fatto un passo avanti mostrando una continuità ed una programmazione che andrebbero prese ad esempio.