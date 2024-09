Luna Rossa vince la America’s Cup giovanile! Gradoni e compagni in estasi American Magic surclassata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha vinto la YouthCup, la versionedella competizione sportiva più antica al mondo: la prima edizione della kermesse riservata agli under 25 è stata conquistata dal sodalizio italiano, che ha tramoritonel Match Race secco andato in scena nelle acque di Barcellona con un vento che soffiava a 16-18 nodi. Team Prada Pirelli si è imposto di forza contro la compagine statunitense, dimostrando una nitida superiorità tecnica in condizioni meteo complesse contro un avversario annichilito fin dalle prime battute di un testa a testa che non c’è mai stato. I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno messo le mani su un trofeo di enorme prestigio e importanza, che fa ben sperare in vista del prossimo futuro della vela tricolore.