LOL 5 clamoroso | cacciati Fedez e Matano Ecco i nomi dei nuovi conduttori

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mentre cresce l’attesa per i fedeli ascoltatori del popolare show comico che da cinque anni va in onda sulla piattaforma streaming di Prime Video, la produzione ha fatto un annuncio ufficiale che già fa discutere L’edizione numero 5 di LOL – Chi ride è fuori, lo show comico in onda su Amazon Prime Video, si presenta con una clamorosa novità. Non ci saranno piùe Frankalla conduzione, i due verranno infatti sostituiti da una nuova coppia di, Alessandro Siani e Angelo Pintus. Per il comico napoletano si tratta di una prima volta assoluta nel programma LOL, mentre per Pintus sarà un ritorno dopo la partecipazione come concorrente nella prima edizione del 2021. Al via la nuova edizione del format – Cityrumors.