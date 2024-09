L’Italia dei cartoon brilla a Tolosa L’appello dei produttori | Animazione in crescita ma il governo non ci lasci soli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – “Siamo a un punto di svolta, l’italiana ha dimostrato di avere le carte da giocarsi nel confronto internazionale, ma a questo punto abbiamo bisogno che le istituzioni credano in noi e ci sostengano per aiutare le nostre aziende a crescere in manierada e duratura”. Maria Carolina Terzi, presidente diItalia (l’associazione deidi), non nasconde la soddisfazione per il successo della presenza italiana alForum di, dove per la prima volta il made in Italy dei cartoni animati è stato ospite d’onore.