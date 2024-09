La trincea di Santanché e i piani di Meloni in caso di dimissioni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladella pitonessa. Chi, in Fratelli d’Italia, è vicino a Daniela Santanchè la descrive tranquilla e certa di riuscire a dimostrare la correttezza delle sue azioni nella gestione di Visibilia. La ministra del Turismo non ha cambiato posizione in questi mesi e pare sicura di passare indenne dall’accusa di falsificazione dei bilanci della sua ex società. Ma Santanchè ostenterebbe tranquillità anche rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm di Milano in merito alla prima tranche dell’indagine. L’accusa è più pesante: truffa ai danni dell’Inps per l’uso della cassa integrazione Covid per i dipendenti di Visibilia. Le due udienze preliminari che dovrebbero decretare un eventuale rinvio a giudizio sono fissate a inizio ottobre. E nei palazzi della politica è già partito il totonomi (tuttoano) sui possibili sostituti della ministra.