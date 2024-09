Il sindaco di New York è stato incriminato per corruzione | cosa rischia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi New, Eric Adams, èformalmente. Si tratta di un caso senza precedenti per la città: mai, nella storia della Grande Mela, unin carica si era trovato in una simile situazione. Adams, ex poliziotto, ha costruito la sua carriera politica su una promessa chiara: lotta al crimine e sicurezza per i cittadini. Eppure, ora è lui al centro di un’inchiesta federale, accusato di. Le indagini ruotano intorno a donazioni sospette, provenienti da fonti straniere, in particolare dal governo turco. La tesi degli inquirenti è che Adams abbia esercitato pressioni sul dipartimento dei Vigili del Fuoco per agevolare l’apertura di un grattacielo che avrebbe ospitato il nuovo consolato turco, nonostante problemi legati alla sicurezza. Non solo.