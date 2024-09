Il Geco e il Girasole la nuova raccolta di poesie di Francesco Vito Ciaravino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Con il “e il Girazione”ci lascia intendere che l’amore, pur essendo un potente catalizzatore di cambiamento, non è sufficiente a sanare le ferite profonde di un’anima Casa Editrice: G.C.L. EdizioniGenere:poeticaPagine: 116Codice ISBN: 979-12-81491-82-3è un giovane autore con un percorso già ricco di successi e riconoscimenti. Spezzino di adozione ma di origini pugliesi, rappresenta una delle voci più promettenti del panorama poetico italiano contemporaneo. Nel 2022ha ricevuto una segnalazione di merito e pubblicazione al prestigioso Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino XVIII grazie alla sua poesia in vernacolo tarantino “’Mba Vitúcce”, mettendo in luce la sua capacità di dare voce alle tradizioni linguistiche locali. Il 2023 è stato un anno di ulteriori successi per il giovane poeta.