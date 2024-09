I Fratelli Corsaro Ultima Puntata | Fabrizio Finisce In Carcere!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Icontinua a portare avanti il sio lavoro di giornalista mainvischiato in un caso di omicidio, fino ad essere arrestato. È Roberto che deve difenderlo! Iprosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. Nel corso dell’, stavolta a finire nell’occhio del ciclone è proprio. Il giornalistaal centro di un caso di omicidio eanche per diventare il principale sospettato, fino all’arresto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. I: dove eravamo rimasti?è impegnato a Castelferro per svolgere il suo lavoro di giornalista. Infatti, lì è avvento un omicidio che ha sconvolto la comunità , infatti il funzionario comunale Nicola Prestipino è stato misteriosamente assassinato.