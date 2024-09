Frangi Natale Marano e A Di Majo sono i nuovi componenti del Cda Rai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 26 settembre 2024) AGI - L'Aula della Camera ha proclamato l'elezione di Federicae di Robertoqualidel Cda della Rai. Presenti nell'Aula di Montecitorio 231 deputati. La candidata del centrodestraha ottenuto 174 voti, il candidato di riferimento di Avsha incassato 45 consensi. Come annunciato Pd e Iv non hanno partecipato alle votazioni. L'Aula del Senato ha eletto Antonioe Alessandro Didel Consiglio di amministrazione della Rai Il primo, candidato espressione del centrodestra, ha ottenuto 97 voti, il secondo, appoggiato dal Movimento 5 stelle, 27. Lo ha annunciato all'Assemblea il presidente Ignazio La Russa. I senatori del Partito democratico, di Azione e di Italia viva non hanno partecipato alla votazione come avvenuto alla Camera.