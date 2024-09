Fedez fuori da LOL | Chi ride è fuori | arrivano Alessandro Siani e Angelo Pintus Ecco il cast completo e spunta a sorpresa Geppi Cucciari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della quinta stagione di “LOL: Chi“, in sei puntate prodotte da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e disponibili sulla piattaforma nel 2025. La prima novità è che il padrone di casa storico,, non sarà presente. C’era anche un po’ da aspettarselo visti gli ultimi accadimenti tra problemi familiari, separazioni e dissing. Cosìche al posto del rapper ad osservare la gara dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori,. Ilsarà composto da: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona,, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli.