Entella-Pescara oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. E’ scontro al vertice tra due squadre che potrebbero puntare al ritorno inB. Dopo quattro vittorie consecutive, il club ligure è stato fermato dal pareggio con il Carpi, ma ora ha intenzione di tornare al successo., come seguire il match La formazione biancazzurra di Silvio Baldini ha gli stessi punti in classifica degli avversari odierni e spera di staccarli andando a conquistare la sua terza vittoria consecutiva. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.