Elettra Lamborghini e la dedica speciale al marito per l’anniversario di matrimonio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bologna 26 settembre - Sono passati già quattro anni dal suo, ma sono innamorati sempre di piùe suo, il dj Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack. Si capisce dalle parole della cantante bolognese accompagnate da una foto pubblicata su Instagram, lo scatto li ritrae insieme proprio nel giorno del fatidico sì: " Noi ancora siamo così come il primo giorno.. anzi forse molto di più" . Vasco Rossi in versione umarell: le foto fanno impazzire il web. “Bologna è proprio bella” Non c'è da stupirsi dato che appena due settimane fa, per il compleanno del Dj, aveva scritto parole dolcissime tramite un post sul profilo. "Amore mio oggi è il tuo compleanno, sei la persona più incredibile che io abbia mai conosciuto ed io ti adoro io amo tutto di te!!", aveva scritto la cantante.