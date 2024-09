Da Buckingham Palace al Castello dei Ronchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Londra chiama, Crevalcore risponde. Sabato e domenica a Crevalcore e poi nella localitàdei, si terrà l’evento intitolato ‘For king and country’. Si tratta di un raduno multiepoca, biennale unico nel suo genere, che vede la scesa in campo di una trentina di rievocatori in divisa britannica, italiani, inglesi e scozzesi. La kermesse, alla terza edizione, organizzata dall’associazione crevalcorese ‘I sempar in baraca’, gode dei ringraziamenti die gode del patrocinio della ambasciata britannica a Roma. Il programma della rievocazione vedrà sabato alle 16, alla presenza dell’addetto militare dell’ambasciata britannica, il centro storico di Crevalcore affollarsi di rievocatori in divise britanniche dal 1700 fino ai giorni nostri, provenienti dall’Inghilterra e dalla Scozia. I militari al suono delle cornamuse e dei tamburi sfileranno nel centro storico.