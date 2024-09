Chiwi | dal 27 settembre Brucia non fa male

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 272024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “(NON FA)”, il nuovo singolo diper Sony Music. “(non fa)” è un brano che riflette sul fatto che troppe volte ci si scontra, manca il dialogo, ma nonostante ciò si cerca di resistere perché qualcosa ci fa stare più bene delche proviamo. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Il pezzo si lega ad un progetto che è nato da poco ma che ha radici molto profonde. Un progetto musicale che parla del modo in cui ho vissuto e superato una conoscenza, un amore, un’amicizia, perché tutte hanno lasciato un pezzo di qualcosa anche se sono andate via, rendendomene conto anche in fase di scrittura.