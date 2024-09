Calcit il Mercatino dei Ragazzi a Castiglion Fibocchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 – Domenica 29 Settembre 2024 dalle ore 09,00 alle ore 18,30 prima edizione deldeipresso il Polo Scolastico Ugo Nofri In concomitanza le donne del laboratorio maglia della proloco stenderanno, in collaborazione con il gruppo mani& Cuore per il, circa 500 coperte che renderanno le gradinate coloratissime. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di, la preziosa collaborazione dell'Istituto comprensivo G. Vasari , della pro Loco- UNPLI , delle donne del laboratorio maglia ed è prevista la partecipazione di tutte le associazioni del paese che ringraziamo. Il ricavato sarà destinato aldi Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio Scudo.