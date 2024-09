Bisseck è di nuovo il tuo momento! Un premio meritato all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Yannè pronto a tornare dal primo minuto, dopo l’ottima prova contro il Manchester City in Champions League, in occasione della sfida del Friuli tra Udinese e Inter. LE PRESTAZIONI – Yannha iniziato in maniera parzialmente positiva la sua seconda stagione. Da un lato, il difensore nerazzurro si è macchiato di un errore decisivo nella trasferta contro il Genoa della prima giornata di Serie A, in cui il gol del pareggio di Junior Messias è arrivato dopo un calcio di rigore fischiato per un suo tocco di mano in area di rigore. Dall’altro, il tedesco si è reso protagonista di una prestazione di alto rilievo nella trasferta dell’Etihad in Champions League. In quell’occasione, il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi ha deciso di schierarlo dal primo minuto perché consapevole della sua capacità di reggere al peso di una sfida di tale spessore.