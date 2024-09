Altro terremoto nell' esercito di Vannacci Le dimissioni eccellenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Litigi, incomprensioni e nuove. Non si placa l'eco deltra i due gruppi vicini all'uomo dalle cinque stellette. Una querelle, quella tra i coloni di Roberto, che non accenna a chiudersi. Ieri sera alle 23 il presidente della sezione laziale, Francesco Grimaudo, ha rassegnato le propriedall'associazione “Il mondo al contrario”. Un annuncio affidato ai social. “Ho inviato poco fa le mieirrevocabili con effetto immediato da presidente del comitato 'Il Mondo al Contrario' Lazio, il gruppo continuerà ad essere vivo e sempre più forte al fianco del generale onorevole Roberto”. Lo stesso Grimaudo ha contemporaneamente di aver aderito al movimento “Gli Amici del Nord Est per” di Marco Belviso. “È un bel segnale per noi, siamo molto contenti di accogliere una persona dello spessore di Francesco.