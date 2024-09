WWF Campania | torna Urban Nature scopri le iniziative!

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiII verde in città aiuta a contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e migliora la salute umana, che giunge nel 2024 alla sua VIII edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazii, riconoscendo la centralità degli ecosistemi , delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemii, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità. PORTA A CASA LA TUA PIANTINA DI ERICA! Il 28-29 settembre saremo inoltre presenti in più di 1.