Un look casual ma raffinato per la reale monegasca che accanto a Elizabeth Debicki e Anya Taylor-Joy sembrava a sua volta una star del cinema

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non c’è Paris Fashion Week senza Dior. E non può esserci sfilata della maison francese senza la presenza di Beatrice Borromeo, ambasciatrice di lunga data del brand. La principessa, icona di stile e raffinatezza, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico al défilé che lanciava la collezione Primavera/Estate 2025 con un outfit che coniugava semplicità e classe. Una dimostrazione pura e semplice di come ilpossa essere reinterpretato in chiave ultra chic.