Tutti i problemi del rendere visibili i post degli utenti bloccati su X

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I social sono diventati, spesso e volentieri, un ambiente tossico. Il teatro di scontri dialettici, minacce, linguaggio dell’odio, derisione, cyberbullismo e altri mali del nuovo Millennio traslati nell’ecosistema digitale. Per questo motivo, moltissime persone hanno in mano una carta che – però – non potranno più utilizzare sulla piattaforma di proprietà di Elon Musk: il bloccosu X, infatti, non avrà più gli effetti sperati, visto che anche chi è stato bloccato da noi potrà continuare a vedere cosa pubblichiamo sulla piattaforma. Ed è un enorme problema per i più fragili, coloro i quali avevano trovato in questa soluzione una via d’uscita alle angherie social.