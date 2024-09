Tennis Zverev | Ho la polmonite devo curarmi per tornare a giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Purtroppo mi è stata diagnosticata una, il che spiega i miei problemi fisici degli ultimi mesi.prendermi cura della mia salute pera gareggiare il prima possibile“. È questo l’annuncio di Alexander, che alla Deutsche Presse-Agentur ha spiegato il motivo delle numerose difficoltà delle ultime settimane, che lo ha portato anche a dare forfait in vista di Pechino, dopo che già ad agosto aveva effettuato dei controlli per capire le cause della sua stanchezza. “Due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava in me. Mi sono stancato molto, molto rapidamente. Anche l’allenamento a Parigi non è stato molto intenso”, ha concluso il tedesco, secondo nella race e la cui presenza alle Atp Finals potrebbe anche considerarsi in dubbio.: “Ho laper” SportFace.