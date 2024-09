Temptation Island dove vedere la replica della puntata del 24 settembre 2024 | Alfred e il cavallo imbizzarrito

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladidel 24, come di consueto, è visibile insu Mediaset Infinity, a questo link: ennesima occasione per riassaporare le ‘gesta’ di, Alfonso e Mirko, capaci da soli di mettere in scena l’intero novero delle più stereotipate fragilità maschili, dalla libidine incontrollata alla gelosia maniacale. In un quadro del genere, al centro non poteva che esservi, prima di tutte, la reazione più istintuale possibile, ovvero l’erezione. La stessa cheriserva, reiteratamente, alla tentatrice Sofia, apprezzandone apertamente le grazie, e facendo scaturire due reazioni opposte: il divertito sbigottimentostessa Sofia, e il ribrezzo di Anna, incredula al cospettosfrontatezza del fidanzato: “Lui vuole vivere ‘di passione’: ma cos’è, un animale?”.