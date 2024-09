Temptation Island Anna e le fidanzate sconvolte dal video di Alfred e la tentatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La nuova edizione dista riservando parecchi colpi di scena. Come nell’edizione precedente, anche questa autunnale vede protagoniste sei coppie che stanno mettendo alla prova le proprie relazioni, ‘disturbati’ da tentatori e tentatrici. In particolare le ragazze, con alcuni fidanzati che si sono subito avvicinati pericolosamente alle tentatrici e hanno stretto un rapporto molto intimo. In particolare la coppia formata daAcciardi eEkhator. Fidanzati da 1 anno e 9 mesi, vivono entrambi in Umbria e sono intenzionati a mettere alla prova il loro amore. A scrivere al programma è stata la ragazza, 27 anni, dopo aver scoperto un tradimento da parte del compagno. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di aver fatto serate con altre ragazze”, le parole della ragazza neldi presentazione. >> “Non può essere vero”.