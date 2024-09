Siamo giovani e talentuosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Forse il giocatore più atteso di tutta la stagione, il colpo di mercato che anche le big hanno invidiato a Modena. Le amichevoli hanno dimostrato che Miguel Gutierrez deve fare ancora tanta strada, ma intanto a Piacenza esordirà da titolare domenica alle 16 e vorrà subito dimostrare che il salto di qualità, da Taranto a Modena, se lo è meritato tutto. A margine della presentazione della partnership con Autoclub Modena, é stato allora proprio lo schiacciatore cubano José Miguel Gutierrez a parlare della nuova stagione in gialloblù e del debutto in campionato fra quattro giorni. "Manca poco al via della Superlega - dichiara Gutierrez - e posso dire che ci stiamo preparando bene, l’obiettivo è cominciare la nuova stagione con il piede giusto.carichi, non vediamo l’ora di iniziare.