Si ribellano a violenza sul treno tra Saronno e Milano | ragazze sommerse da insulti e lancio di oggetti Arrestato 24enne

(Di mercoledì 25 settembre 2024)– La Polizia di Stato dihauntunisino ritenuto responsabile disessuale e ha indagato in stato di libertà un connazionale di 16 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria, nel pomeriggio di venerdì i due, entrambi privi di documenti, avrebbero avvicinato duea bordo di unpartito dae diretto aCadorna, iniziando a molestarle con apprezzamenti. Successivamente ilavrebbe tentato più volte di toccare e palpeggiare nelle parti intime una delle due vittime e, vistosi respinto, ha iniziato a dare in escandescenze insultandole ad alta voce e lanciandoverso di loro, colpendole ma per fortuna senza provocare lesioni.