Scritte per Osama sui muri del tribunale | identificati gli autori

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ora è ufficiale: hanno un nome e un volto i quattro giovanidellefatte la notte del 7 settembre, sulle mura del palazzo di Giustizia di Fermo e a Lido Tre Archi che riportavano contenuti come "Rip", "Giustizia per"; "RipJedi giustizia solo 3 mesi". I quattro (come anticipato dal nostro giornale) sono tutti magrebini e volti già noti alle forze dell’ordine perché dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati smascherati dalla polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Fermo. Come detto leerano state rinvenuto davanti sulle mura perimetrali dele altre di analogo contenuto erano comparse successivamente nel quartiere di Lido Tre Archi, nei pressi di via Aldo Moro.