Polizze anticatastrofe Aziende e proprietari contrari all’obbligatorietà

(Di mercoledì 25 settembre 2024)obbligatorie per imprese e abitazioni? Infuriano polemiche e preoccupazioni sugli orientamenti del governo e le proposte in campo per far fronte ai danni degli eventi naturali come alluvioni e terremoti. "Troppe lacune e incertezze. Un provvedimento inapplicabile. Va modificato prima di attuarlo". Questa la posizione di Confartigianato sull’intenzione del Governo di introdurre, da gennaio 2025, l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa per i danni da causati da eventi come catastrofi e calamità naturali.