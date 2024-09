Pisa-Cesena | programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ile isudi, match valido per idi finale della. Due squadre che giocano in B e che, in proporzione con i rispettivi obiettivi, stanno andando molto bene, si sfidano all’Arena Garibaldi-Romeo Garibaldi con in palio il passaggio del turno agli ottavi di finale dellanazionale, dove la rivale sarà l’Atalanta. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 16 di mercoledì 25 settembre. IDIsarà visibile sul canale 20 dicon la telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese.SportFace.