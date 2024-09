Oroscopo Ottobre | Cancro

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio, che succede ti senti sballottato? Ti sembra di vivere nel gioco del dire fare e baciare? In effetti non hai tutti i torti. Il cielo diti chiede di guardare il mondo da diverse prospettive meno confortevoli del solito, ma sicuramente determinanti per il futuro. Fino al giorno ventidue sicuramente potresti sentirti come Sisifo col suo masso, ma sappiamo che sai gestire bene i tuoi doveri, anche se ne faresti volentieri a meno! Per la prima decade (dai 1° al 10° grado del segno) dal giorno quattordici sorgerà una gran voglia di fare; e fate quindi, non abbiate paura di sbagliare, perché qualunque cosa facciate sarà quella giusta! Per la seconda e la terza decade (rispettivamentedall’11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) il focus è sull’amore.