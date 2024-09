Nuoro sotto choc | spara alla moglie ai figli e si ammazza l' orrore sulla madre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Strage familiare nel centro di, il bilancio provvisorio è di tre morti e quattro feriti. Un uomo ha aperto il fuoco dentro casa con l'obiettivo di sterminare l'intera famiglia. Ha ucciso lae laa maggiore per poire anche contro i duepiù piccoli, uno dei quali è in gravi condizioni. Poi è uscito di casa, sul pianerottolo ha incontrato un vicino di casa e hato pure contro di lui, che ora è ricoverato in gravi condizioni. La furia omicida è continuata con l'uomo che ha raggiunto casa della, in via Pinna, e hato pure contro di lei. La donna è rimasta feritatesta, poi l'autore della strage si è tolto la vita.