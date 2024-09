Nasce il ’Quartiere delle associazioni’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un sogno che sta per divenire realtà. Domenica mattina taglio del nastro e benedizione del ‘Quartiere. Un progetto promosso e realizzato dall’associazione "Iononcrollo" e dal comune di Camerino. Il comico Pier Massimo Macchini prenderà parte alla cerimonia, condurrà l’evento la giornalista Agnese Testadiferro. "L’idea del ‘Quartiere’sin dai primi mesi di attività - ha raccontato Claudio Cingolani, presidente dell’associazione "Iononcrollo" - grazie alla collaborazione con tante associazioni di Camerino. In queste occasioni ci siamo resi conto di quanto sia stata importante e quanto lo sia ancora la ricostruzione del tessuto sociale di una città trasformata dal terremoto e inoltre di come sia fondamentale il ruoloassociazioni".