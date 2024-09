Lupo meno protetto ok dei 27 Ue al cambio dello status

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cala il livello di protezione per i lupi. Gli Stati membri Ue alla, riunione del Coreper, hanno dato il via libera all'inserimento delnell'allegato III della Convenzione di Berna. La modifica della Convenzione declassa "la protezione delda rigorosa a semplice". Questo consente di garantire flessibilità in più per permettere di affrontare i casi più difficili di coesistenza tra lupi e comunità negli Stati che ne hanno necessità . Dal momento che la Convenzione di Berna è attuata mediante direttiva, resta salva la possibilità per gli Stati membri di mantenere una disciplina più forte per la riduzionedi protezione delcome previsto dalla Convenzione di Berna.