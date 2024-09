L’Inter trema dopo la doccia fredda Barella ne salta tre più la Nazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’analisi plenaria della sconfitta è arrivata a freddo, come si conviene per non far offuscare il giudizio dagli animi ancora caldi, ardentiaver lasciato per strada un derby che ne seguiva altri sei trionfalmente conquistati. A Simone Inzaghi, suo merito, abbonda la misura, quella che in termini di spazio ha spesso fatto cilecca domenica scorsa. Nei passaggi, nelle conclusioni, nel misurare le distanze tra i reparti. "Non siamo stati squadra", ha detto il tecnico davanti alle telecamere nell’immediato del knock out. Concetto ribadito ieri al gruppo ad Appiano Gentile, lavorando in sala video su quanto è stato concesso al Milan, soprattutto in avvio e nel secondo tempo, nei momenti in cui il Diavolo ha inanellato palle gol, mentre tra le fila dei nerazzurri si arrancava in arretramento. Qualche avvisaglia c’era già stata.