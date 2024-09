Lady Gaga annuncia l’uscita dell’album Harlequin legato al film Joker – Folie à Deux

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – A sorpresa,hatodel suo nuovo album “”, che sarà strettamente colal”, in cui l’artista recita il ruolo della protagonista.ha condiviso la notizia sui suoi canali social, rivelando anche una preview di un video musicale girato al Museo del Louvre di Parigi. Il nuovo brano, tratto dall’album, accompagna la promozione del. Data di Uscita di “” e Colonna Sonora di “” L’album “” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 settembre, mentre la versione fisica arriverà nei negozi l’11 ottobre (pre-order già disponibile). Per quanto riguarda la colonna sonora di “”, questa verrà rilasciata il 4 ottobre in versione sia digitale che fisica.