L’addio di Alberta Ferretti La stilista si fa da parte | È il tempo di lasciare Si apre una nuova stagione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) di Eva Desiderio ?ra l’anno 1981 quando una giovane donna con tanti sogni e passioni portava per la prima volta una sua collezione in passerella" Comincia così la lettera di addio al lavoro in prima linea per la creatività e per le sfilate di, diffusa ieri mattina a colleghi e amici. La, nata a Gradara 74 anni fa in una famiglia in cui la mamma faceva la sarta, ha annunciato la sua decisione di passare la mano e di interrompere una carriera dorata durata più di quarant’anni e terminata quindi con l’ultima sfilata che si è svolta durante la Milano Fashion Week per l’estate 2025, il 17 settembre scorso. Una decisione certo non improvvisa, perché, come tutti nel mondo del fashion la chiamano, non è donna di alzate di testa ma di grande rigore e concretezza e tutta la sua vita dilo testimonia.