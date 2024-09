La squadra Seghetti e Montevago solo oggi si avrà il verdetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non c’è tempo per riposare. I biancorossi, rientrati lunedì notte dalla trasferta di Pescara, si sono ritrovati ieri pomeriggio per iniziare a pensare alla prossima partita in agenda domani sera al Curi (fischio di inizio alle 20,45) contro il Rimini. I giocatori scesi in campo contro il Pescara si sono allenati in piscina, mentre chi è rimasto fuori o è subentrato si è allenato ieri pomeriggio all’interno del "Curi". L’attenzione è tutta per i due attaccanti,che lunedì mattina non sono saliti sul pullman diretto a Pescara.ha smltito il trauma alla caviglia ma a scopo precauzionale è stato tenuto a riposo. Ora non resta che capire come evolverà la situazione in queste poche ore che restano prima del prossimo appuntamento.