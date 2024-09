La Promessa anticipazioni spagnole | Manuel e Jana si sposano

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Grandi novità ci aspettano nelle prossime puntate La. Negli episodi futuri– rientrato dal fronte – deciderà di convolare a nozze cone prenderà una decisione che scuoterà tutta la famiglia, suscitando grande scalpore. Cosa farà il marchesino?Lacoronano il loro sogno d’amore Dopo essere rientrato sano e salvo dalla guerra,si renderà conto di non voler perdere ulteriore tempo prezioso della sua vita, tanto da decidere di organizzare il suo matrimonio con la giovane domestica del palazzo. Per questo motivo il ragazzo organizzerà in fretta e furia le nozze con la donna che gli ha rapito il cuore, ma– prima di pronunciare il fatidico sì – sentirà il bisogno di essere completamente sincera con lui e gli rivelerà tutta la verità sul suo passato familiare.