La Fontana dei Due Fiumi si illumina di rosso contro le Armi nucleari

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giovedì 26 settembre ladei Duein largo Garibaldi saràta di luce di colorein occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione delle: Nuclear Experience - Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare. La specialezione è realizzata in