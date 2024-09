Influenza allo studio spray nasale senza farmaci contro infezioni da raffreddore a Covid

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 set. (Adnkronos Salute) - Unoche non contienepotrebbe diventare in futuro un'arma per prevenire un ampio spettro direspiratorie causate da vari agenti patogeni: virus del comune, dell'stagionale e del, ma anche batteri che causano polmonite. Gli studi preclinici - condotti anche su una copia del naso umano stampata in 3D - sono promettenti secondo i ricercatori che l'hanno sviluppato, esperti del Brigham and Women's Hospital (Usa), e suggeriscono che load ampio spettro è di lunga durata, sicuro e, se convalidato negli esseri umani, potrebbe svolgere un ruolo chiave nella riduzione delle malattie respiratorie e nella salvaguardia della salute pubblica da nuove minacce, sottolineano gli autori. I risultati sono pubblicati sulla rivista 'Advanced Materials'.