Genoa Gilardino | Primo momento difficile della mia gestione serve lucidità

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Si tratta delmia, dobbiamo mantenere laperché la squadra è stata cambiata tanto e molti giocatori devono ancora ben inserirsi”. Così Albertoha commentato la sconfitta in Coppa Italia del suonel derby contro la Sampdoria. “C’è amarezza e tristezza perché sapevamo quanto contava questa partita per la nostra gente. In questosubiamo gol in maniera troppo facile, ma dal punto di vista dell’impegno non posso recriminare niente alla squadra. Siamo stati in partita, giocando come volevamo, forse con un po’ troppa frenesia. Dovrò trasmettere energia positiva in questi due giorni in vistapartita con la Juventus”, ha aggiunto nell’intervista rilasciata ai microfoni Mediaset.