Frodi fiscali scoperte a Napoli 229 partite Iva apri e chiudi

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024)– I finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di un’analisi investigativa, hanno richiesto all’Agenzia delle Entrate la chiusura di 229iva, riconducibili ad altrettante attività d’impresa, in quanto prive di consistenza economico/imprenditoriale e utilizzate unicamente per commettere, a danno del bilancio nazionale. In particolare, i soggetti titolari delle imprese segnalate erano risultati attinti, in data 19 giugno u.s., da un provvedimento di sequestro connesso all’indebita fruizione di crediti in materia di aiuti alla crescita economica (cc.dd. “SuperAce”), nell’ambito di una più ampia attività d’indagine condotta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, coordinati dalla Procura della Repubblica diNord.