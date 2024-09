Femminicidio Torino ex marito | Nessun allarme da braccialetto? Volevamo tornare insieme

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Avevamo deciso dia stare”. Così Abdelkader Ben Alaya, il 48enne arrestato aper avere ucciso la ex moglie con una coltellata lunedì 23 settembre notte. Nei suoi confronti era stato disposto da tempo il divieto di avvicinamento (di 500 metri), comprensivo diantiviolenza, che avrebbe dovuto segnalare eventuali violazioni ma che non ha funzionato. Secondo la deposizione dell’uomo, resa ieri ai carabinieri, sarebbe stata l’ex moglie Roua Nabi a evitare di dare l’, proprio in virtù della ripresa della relazione.