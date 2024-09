Ecco cosa succede quando i glutei si disconnettono letteralmente dal resto del corpo e smettono di svolgere il loro compito principale

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se siete tra quelli che, dopo aver passato del tempo seduti, avete difficoltà a rialzarvi, o se sentite tensione in altre zone delcome la parte bassa della schiena o le anche, potreste essere “vittime” della cosiddetta “gluteal amnesia“. Ma la buona notizia è che, con un po’ di attenzione e alcuni semplici esercizi, è possibile prevenire o invertire questa condizione. Sì, avete capito bene, tradotto suona più o meno così: “Sindrome da sedere morto“o “Sindrome del lato B addormentato”. In altre parole: un male dei nostri tempi, direbbero i saggi. Per molte persone una giornata lavorativa significa stare a lungo seduti davanti alla scrivania. Abbastanza per ritrovarsi con iintorpiditi e doloranti.