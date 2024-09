Beccalossi | Frattesi devastante sarà titolare all’Inter per i prossimi 10 anni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024)stravede per Davide. Il centrocampista della Nazionale ora, complice anche l’infortunio di Nicolò Barella, potrà giocarsi le sue chance dal 1?– Evaristonon ha dubbi su Davide: «undell’Inter per idieci. Ha fatto panchina sinora, ma dove è il problema?è il futuro dell’Inter. Inzaghi dovrà gestire bene tutta la rosa, anche perché glipassano per tutti, pure per i giocatori. Prima si diceva non avesse ricambi, ora sembra che i ricambi debbano giocare per forza e sempre. Calma, ragazzi. Un giocatore con delle qualità incredibili. Io l’avevo visto già al Sassuolo e anche nelle giovanili dell’Italia. Lui è un centrocampista molto forte negli inserimenti, se poi qualche genio si mette in testa che deve pure marcare e fare tutt’altro, mi dà fastidio.