Artisti in partenza una nuova generazione di talenti in mostra a Fiumicino e all’aeroporto Leonardo da Vinci

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 24 settembre 2024 –Al via “IN– Artists Take Off”, il progetto espositivo promosso dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di, in collaborazione con Aeroporti di Roma che nasce con l’obiettivo di dare visibilità ai linguaggi creativi delle nuove generazioni diemergenti del territorio tra i 18 e i 35 anni. In questo contesto le illustratrici Mariagiulia Colace, Emanuela Sandu ed il pittore Marco Affaitati sono stati invitati a prendere parte a due mostre concomitanti: una presso il Comune dicon l’esposizione di opere recenti dei trepresentate questa mattina nell’Aula Consiliare, l’altra nell’area Partenze e Arrivi del Terminal 3 dell’aeroportodadidove, da ieri, sono collocate sei grandi stampe digitali ricavate da altrettanti lavori presenti in Comune.