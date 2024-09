WWE | Jey Uso ce l’ha fatta! Primo titolo Intercontinentale al sesto tentativo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) Doveva essere la serata di Jey Uso e così è stato ad Ontario in California. Dopo un inseguimento durato oltre due anni, Jey questa notte è riuscito a vincere il suoin singolo in WWE, mettendosi alle spalle tutte le delusioni passate e quella che sembrava ormai una maledizione. Di fronte a lui la sfida era ardua, con Bron Breakker campione da meno di due mesi, ma con un impatto nel main roster veramente notevole in questo 2024. I due si sono presi ovviamente il main event della puntata di Raw e non hanno deluso le attese. Inizio difficile Acclamato dall’intera arena Jey ha provato a partire forte spedendo fuori ring Breakker, ma al ritorno dalla pausa pubblicitaria il campione ha preso il controllo del match, con i suoi colpi potentissimi arrivando persino a deridere l’avversario facendo dei piegamenti sul ring.