Un Centro per studiare effetti inquinamento sulla salute

(Di martedì 24 settembre 2024) Un percorso innovativo per il futuro dellaglobale’: è il titolo di un convegno svoltosi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici (Napoli) nel quale sono stati presentati i risultati dello studio per la creazione delRegionale Ambiente, Clima,per la gestione dei rischi sanitari associati a fattori ambientali e climatici che opera nell’ambito del Sistema Regionale di Prevenzione Sanitaria. Ilarticolato in due aree tematiche, prevenzione dellae agro-ambiente e clima, ha come obiettivo la valutazione del nesso causale tra esposizioni ambientali e gliumana attraverso attività di monitoraggio, ricerca e percorsi di prevenzione.