The Penguin | showrunner spiega perché non vede la serie come un adattamento di fumetti

Il primo episodio di The Penguin (la nostra recensione) ha debuttato su Max la scorsa settimana, segnando il nostro ritorno nelle pericolose strade di una Gotham City più terrena rispetto a The Batman di Matt Reeves. Nonostante il titolo della serie e l'appellativo del protagonista dei fumetti, nella prima puntata non sentiamo nessuno che si riferisca a lui come "Pinguino" e, a parte un paio di casi, sembra che le cose rimarranno così nel corso dell'intera stagione. "Sapevo che Oz non apprezzava il termine e che era qualcosa di dispregiativo nei suoi confronti", racconta la showrunner Lauren LeFranc a Deadline. "I gangster nelle mafie spesso hanno questi soprannomi per le persone. Quindi aveva molto senso che il suo soprannome da parte degli altri fosse il Pinguino.